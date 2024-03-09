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علوم الدار

شرطة أبوظبي: جاهزية على مدار الساعة

حمد عبدالله النيادي
10 مارس 2024 01:21

جمعة النعيمي ( أبوظبي) 

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أكد العقيد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الجاهزية في جهود الاستجابة الفعالة للحالة الجوية المتقلبة في الإمارة، بما يضمن استمرارية الخدمات وسلامة المجتمع. 
وقال إن شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع شركائها، تعمل في مواجهة تأثيرات المنخفض الجوي، حيث عملت على تأمين سلامة الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية في الإمارة، مؤكداً جاهزية قطاع العمليات المركزية لاستقبال مكالمات الجمهور على مدار الـ 24 ساعة عبر رقم الطوارئ 999 والاستجابة لحالات البلاغات الطارئة. 
 ولفت إلى أن إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي عملت على تعزيز الوعي للجمهور، عبر منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحثتهم على توخي الحيطة والحذر، مقدمة النصائح والإرشادات حول كيفية التعامل في مثل هذه الظروف الجوية. 

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