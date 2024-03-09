مركز إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بأبوظبي لـ«الاتحاد»: لا خسائر بشرية خلال «المنخفض»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد حيدر الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الوقاية والاستجابة بالإنابة لمركز إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث إمارة أبوظبي، أن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة في إدارة الطوارئ والأزمات، تُعد الأفضل في المنطقة والعالم.. ولم نتلقَ أي بلاغات عن خسائر بشرية، ويجري حصر وتصنيف الأضرار المادية الناتجة عن الحالة الجوية من خلال فرق مختصة.

وقال في تصريحات إعلامية لمركز الأخبار، نقدر دور الإعلام المحلي وعلى وجه الخصوص مركز الأخبار، الذي عمل على نقل المعلومات الصحيحة التي يحتاج إليها المواطن والمقيم على أرض الإمارات، مباركاً أمطار الرحمة.

وأضاف: إننا نعمل في هذا المجال وفق منظومة متكاملة، حيث جرى العمل في التعامل مع المنخفض الجوي في إطارها، على المستويين الوطني والمحلي، من فريق إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث إمارة أبوظبي، فيما قام الفريق بتقييم حالة المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، وعليه تم رفع حالات الاستعداد للجهات المعنية في الإمارة بشكل استباقي، والتأكد من جاهزيتها.

وتابع الهاشمي أنه جرى توفير جميع الأدوات اللازمة لمواجهة الحالة الجوية، خاصة أن إمارة أبوظبي تتميز بوجود خطط في كيفية تنفيذ آليات التعامل في حالات المنخفضات الجوية، حددت الأدوار والمسؤوليات، ما كان له الأثر الإيجابي في التعامل مع تبعات المنخفض الجوي.

وحول تقييمه لسرعة الاستجابة، قال الهاشمي إن الاستعداد الاستباقي من قبل الجهات ذات الصلة كان له الدور الحاسم في التعامل مع المنخفض الجوي، خاصة في ظل رفع قدرات الاستجابة في التعامل مع حالات المنخفض الجوي والتقييم المستمر للحالة.

وأشاد بوعي الجمهور وسرعة الاستجابة، مما كان له أثر كبير في نجاح دور فرق الاستجابة، في أداء دورهم في التعامل مع التبعات الناتجة عن الحالة الجوية، في إطار حرصهم الدائم على حماية الأرواح والممتلكات.

وفيما يتعلق بتلقي بلاغات من الجمهور، قال الهاشمي إن مما لا شك فيه أن هذا النوع من الأحداث ينتج أضراراً وتبعات تتطلب تدخلا من الجهات ذات الاختصاص، في التجاوب مع البلاغات الواردة لها، مؤكداً جاهزية الجهات على مدار الساعة للاستجابة الفورية للتعامل مع البلاغات الواردة، لتحقيق أفضل الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون، للتعافي من تبعات المنخفض الجوي.

وفيما يتعلق بتجمعات المياه في الطرق، أفاد الهاشمي بأنها كانت محدودة، جرى التعامل الفوري معها، من خلال الكوادر البشرية المدربة، والمعدات اللازمة من الجهات المعنية.

وقال: تمتلك أبوظبي منظومة إنذار مبكر وسياسة خاصة لنظام الإنذار العام، تحتوي على وسائل عدة لإنذار الجمهور، وتم استخدامها حسب تقييم الحالة، لتنبيه الجمهور، ومنحهم الإرشادات المطلوبة لحمايتهم، والحفاظ على سلامتهم، ومن بينها التطبيق الخاص للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لخفض سرعات المركبات على الطرقات.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية والبشرية، أفاد الهاشمي بأنه ما زلنا في مرحلة الاستجابة والتعامل مع أي تبعات نتجت عن حالة عدم الاستقرار الجوي، التي يتوقع أن تنتهي اليوم الأحد.

وأكد أنه بحسب المعلومات الواردة، لم تردنا أي بلاغات عن خسائر بشرية، ذات علاقة مباشرة بالحالة الجوية، أما ما يختص بالآثار المادية، فإن دولة الإمارات قاطبة وأبوظبي على وجه الخصوص تتمتع ببنية تحتية قوية، ومتطورة، وتقوم حالياً فرق من المختصين بحصر الأضرار المادية، وسيتم تصنيفها، لتحقيق التعافي الأمثل منها.