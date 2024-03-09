فرق الطوارئ في عجمان تتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

عجمان (الاتحاد)

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة عجمان بأن فرق الطوارئ المشتركة من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، تتعامل مع الحالات المصاحبة للمنخفض الجوي السائد، حيث تعاملت فرق الطوارئ المعنية في القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط مع حالات الأمطار الغزيرة لضمان سلامة الجمهور وممتلكاتهم.

وانتشرت الدوريات المرورية في مختلف مناطق الإمارة، لضمان تسهيل حركة المرور دون عوائق أو حوادث، وتيسير حركة المارة، وتوجيه الجمهور بعيداً عن تجمعات المياه، وتم وضع سيارات الإسعاف الوطني في حالة استعداد كامل لتلبية أي بلاغات في كل أنحاء الإمارة.

وتعاملت الفرق المختصة في دائرة البلدية والتخطيط مع تجمعات الأمطار لإدارة سحبها وتصريفها بمختلف الآليات والمعدات، وفق أحدث الأنظمة المتطورة، والحد من تأثيرات الأمطار الغزيرة التي سجلت نسب هطول عالية.