في دبي.. نجاح التعامل مع حالات الطوارئ وتقلبات الطقس

دبي (الاتحاد)

أكدت فرق الطوارئ الميدانية في دبي والتي تضم بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمطورين «شركة نخيل»، جاهزيتها الكاملة ونجاحها في التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في مناطق إمارة دبي كافة، لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وذلك وفق منظومة استباقية متكاملة من الإجراءات المتعلقة بتصريف الأمطار وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع هذه الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.

وشملت الاستعدادات تخصيص فرق للطوارئ الميدانية قوامها 2300 فرد من الكوادر القيادية والإشرافية والمهندسين والفنيين المتخصصين والمنقذين، ومنسقي بلاغات الطوارئ والعمال والسائقين، إضافةً إلى تجهيزات ومعدات لوجستية وآلية عالية الكفاءة قوامها أكثر من 700 آلية تشمل حوالي 250 صهريجاً، و300 مضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار، فضلاً عما يزيد على 180 مركبة طوارئ ومركبات مسح ميداني وآليات ومعدات ومركبات ثقيلة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

رفع الكفاءة

وضعت الجهات خططاً استباقية للتعامل مع الحالة الجوية؛ بهدف رفع كفاءة وسرعة استجابة فرق الطوارئ الميدانية كافة، لتعزيز جاهزيتها الكاملة لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية التي تتأثر بها دولة الإمارات، حيث غطت تلك الفرق مناطق إمارة دبي كافة، لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها بسرعة وكفاءة تعزز من سلامة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومة ببنية تحتية تعد من الأكثر تقدماً وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار.

شركاء

باشرت فرق الشركاء الحكوميين التنسيق المباشر فيما بينها منذ إعلان الجهات المختصة لتوقعات الحالة الجوية، لتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية ومعالجتها بشكل آني، حيث أسفرت الإجراءات التنسيقية عن وضع خطط عمل تضمن جهوزية فرق الطوارئ كافة للتعامل مع التقلبات الجوية على مدار 24 ساعة.