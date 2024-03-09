«الوطني للأرصاد»: الحالة الجوية تنتهي اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتركز الحالة الجوية التي تشهدها البلاد على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة اليوم، مع استمرار سقوط الأمطار.

وقال إن حالة عدم الاستقرار الجوي ستخف تدريجياً مع انحسارها على المناطق الشرقية من مساء وليل الأحد، فيما لم يتوقع هطول أمطار الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب صباحاً.

وشهدت أمس مناطق الدولة هطول أمطار شديدة الغزارة، مصحوبة بالبرد أحياناً، مع جريان الأودية، واستمرار تكوّن سحب ركامية تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، نتيجة حالة جوية بدأت من أول أمس الجمعة 8 مارس وتستمر إلى اليوم الأحد.

وشهدت درجات الحرارة العظمى انخفاضاً ملحوظاً، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، أمس، 28.8 درجة مئوية في وتييد «منطقة الظفرة» الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بانخفاض نحو 8 درجات عن يوم أول أمس، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى المسجلة يوم الجمعة، 36.3 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة «منطقة الظفرة» الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي للدولة. ودعا المركز الوطني للأرصاد، الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية الممطرة، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، كما دعا قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وخلال التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسية للسيارة مضاءة في ظل الرؤية المحدودة، ومتابعة المستجدات الجوية من وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

تجنب ارتياد البحر

كما شدد المركز الوطني للأرصاد على تجنب السباحة والغوص أثناء اضطراب البحر، وتجنب ارتياد البحر، وممارسة الأنشطة البحرية، وارتفاع الموج، كما دعا إلى متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وتجنب تداول الشائعات.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار المشاهدة منذ بدء الحالة الجوية أمس الأول الجمعة إلى يوم أمس السبت كانت كالتالي: أمطار غزيرة مع برد على طريق الشويب - الخضر (العين)، جنوب أم الأشطان، يو النظرة، شارع المزارع، غياثي، وطريق مدينة زايد - حبشان بمنطقة الظفرة، والختم بأبوظبي، وأمطار غزيرة مع برق ورعد على أبو قرين، العايف، بو حصا، وتييد، وجنوب غياثي، وبينونة، وحبشان، وسبخة، ومطي، ومزيرعة، ومدينة زايد في منطقة الظفرة، وعلى القوع بالعين، جزيرة الأريام بأبوظبي، والروضة بعجمان، وعلى مدينة الشارقة.

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة: مدينة خليفة، الشامخة، مدينة شخبوط، الشوامخ، بني ياس، جزيرة ياس، مدينة محمد بن زايد، والوثبة، والختم، طريق رزين - أم الزمول، غدير - كيزاد، والرحبة، والسمحة في أبوظبي، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه أبو الأبيض، والغايف، وجنوب حرس حدود الجزيرة، قرين العيش، والمرفأ، وشارع الخمسين، وطريف، والرويس، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، ومرقب، والخوانيج، وأم هرير بدبي، والفقع، وسيح اللحمة، والشويب، وجنوب القوع، والعراد، وبو كرية، والظاهرة، وسويحان بالعين، وعلى الساعدي برأس الخيمة، ووادي شيص، ومليحة، والمدام، والسيوح شارع الإمارات، وفلي بالشارقة، وطريق دبي - العين، ومرغم، والليسيلي بدبي، والفاية، ونزوى، والشارقة، والمنيعي، ووادي القور، وشمال رأس الخيمة، وشوكة، والحويلات، والظيت، والفحلين، والساعدي، ومسافي، ومصيلي، برأس الخيمة.