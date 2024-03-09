26 مليون مستخدم لمنظومة النقل في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان، أن عدد المستفيدين من منظومة النقل في الإمارة بلغ 26 مليون مستخدم، خلال عام 2023، مؤكدة أنها توفر منظومة نقل مستدامة ومتكاملة ذات جودة عالية، تسهم في تعزيز مفهوم النقل الجماعي وتقديم خدمات متميزة، تنال رضا جميع المستخدمين لوسائل النقل العام. وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، إن الهيئة نفذت 11 مليوناً و402 ألف و598 رحلة نقل للركاب، لافتاً إلى أن إحصائية منظومة النقل تضمنت عدد ركاب مركبات الأجرة بنسبة 86%، وبلغت نسبة رحلاتها من إجمالي رحلات المنظومة 98% تقريباً، وبلغت اجمالي نسبة مستخدمي وسائل النقل العام «حافلات النقل العام وحافلة تحت الطلب والنقل البحري – العبرة» 14% من إجمالي المنظومة في الإمارة.

وأكد أن الهيئة طورت من خدمات نقل الركاب في الإمارة، وعززت الأمن والأمان فيها من خلال وجود كاميرات مراقبة وأنظمة تتبع في وسائل النقل كافة، بالإضافة إلى وجود مراقبين يقومون برصد أي مخالفات للنقل على الطريق أو النقل غير المشروع للركاب.

طرق متنوعة للدفع

قال عمر لوتاه: «الهيئة تتيح طرقاً متنوعة للدفع، ويمكن استخدام بطاقة (مسار) في النقل العام والنقل البحري، حيث يمكن للمتعاملين دفع قيمة رحلتهم من خلالها».