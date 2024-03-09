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علوم الدار

100 وحدة لفصل النفايات من المصدر في أبوظبي بحلول 2025

وحدات لفصل النفايات (من المصدر)
10 مارس 2024 01:22

هالة الخياط (أبوظبي)

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تتجه مجموعة «تدوير» إلى افتتاح 100 وحدة إضافية من مراكز فصل النفايات من المصدر بحلول 2025، فيما يقدر العدد الحالي بـ 20 مركزاً من مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، موزعة في مناطق مختلفة في الإمارة. 
يأتي توفير مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر في إطار جهود مجموعة «تدوير» للارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع إمارة أبوظبي وفق أفضل المعايير وأحدث التقنيات المتبعة عالمياً في هذا القطاع المهم.
ويؤكد المشروع، أهمية تضافر الجهود، وإشراك الجميع في مسؤولياته تجاه حماية البيئة من خلال فصل النفايات من المصدر والتخلص السليم منها، وتأتي هذه المشاريع لتحفيز الجمهور، وتشجيعهم على التعامل السليم مع النفايات والفرز من المصدر، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للنفايات عبر تحويلها إلى موارد صديقة للبيئة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي 2030. وتستقبل المراكز 16 نوعاً من المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والزجاج الشفاف والملون والخشب، وغيرها من المواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير، بما يحقق استغلال الموارد، وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها للوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة وصحية ومستدامة. 
الهدف 
تسعى استراتيجية «تدوير» إلى التركيز على تحقيق معدل تحويل 80% من النفايات، بعيداً عن المكبات بحلول عام 2030، ما يجسد التزامها بالاستدامة، وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، سيما وأن الأبحاث تؤكد أن الاقتصاد الدائري يوفر فرصاً من خلال الحد من الهدر، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل. كما أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يؤدي إلى خلق زيادة صافية قدرها 6 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.

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