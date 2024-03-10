"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 9.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.