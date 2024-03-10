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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
10 مارس 2024 08:56

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح  اليوم.وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح  اليوم، هي 9.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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