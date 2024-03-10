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الطقس المتوقع في الدولة اليوم

توقعات الطقس في الدولة
10 مارس 2024 09:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار شرقاً وجنوباً نهاراً، وارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49  والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الأول عند الساعة 19:43والجزر الثاني عند الساعة 07:24.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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