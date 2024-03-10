إعادة فتح الحدائق والشواطئ في أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، عن إعادة فتح جميع الحدائق والشواطئ في أبوظبي لاستقبال الجمهور ابتداءً من اليوم الأحد.

وتمنت بلدية أبوظبي، لأفراد الجمهورأجمل الأوقات في مرافق أبوظبي الترفيهية.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي،أعلنت عن إغلاق حدائق وشواطئ مدينة أبوظبي مؤقتاً، نتيجة للظروف والتقلبات الجوية غير المستقرة المتوقعة، وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع. تعلن #بلدية_مدينة_أبوظبي عن إعادة فتح جميع الحدائق والشواطيء في أبوظبي لاستقبال الجمهور ابتداء من اليوم الأحد 10 مارس 2024.



أجمل الأوقات نرجوها لكم في مرافق #أبوظبي الترفيهية pic.twitter.com/LA0KrFXT56

— بلدية مدينة أبوظبي (@AbuDhabi_ADM) March 10, 2024