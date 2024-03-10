الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعادة فتح الحدائق والشواطئ في أبوظبي

إعادة فتح الحدائق والشواطئ في أبوظبي
10 مارس 2024 10:13

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، عن إعادة فتح جميع الحدائق والشواطئ في أبوظبي لاستقبال الجمهور ابتداءً من اليوم الأحد.

وتمنت بلدية أبوظبي، لأفراد الجمهورأجمل الأوقات في مرافق أبوظبي الترفيهية.

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي تتعامل مع بلاغات تجمع مياه الأمطار
إغلاق شواطئ وحدائق أبوظبي خلال الأحوال الجوية غير المستقرة

وكانت بلدية مدينة أبوظبي،أعلنت عن إغلاق حدائق وشواطئ مدينة أبوظبي مؤقتاً، نتيجة للظروف والتقلبات الجوية غير المستقرة المتوقعة، وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع. تعلن #بلدية_مدينة_أبوظبي عن إعادة فتح جميع الحدائق والشواطيء في أبوظبي لاستقبال الجمهور ابتداء من اليوم الأحد 10 مارس 2024.

أجمل الأوقات نرجوها لكم في مرافق #أبوظبي الترفيهية pic.twitter.com/LA0KrFXT56

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية أبوظبي
الحدائق
الشواطئ
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©