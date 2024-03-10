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علوم الدار

تحديد 5 مواقع لإطلاق مدفع الإفطار خلال رمضان في الشارقة

تحديد 5 مواقع لإطلاق مدفع الإفطار خلال رمضان في الشارقة
10 مارس 2024 11:15

حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة 5 مواقع لإطلاق مدافع الإفطار بإمارة الشارقة والمدن التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وتم توزيع المدافع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في ساحة واجهة المجاز المائية وساحة حصن الذيد في المنطقة الوسطى وميدان برج الساعة في مدينة كلباء وساحة مدرج خورفكان وساحة مركز دبا الحصن الشامل.

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وأكدت شرطة الشارقة حرصها الدائم على إحياء هذا الموروث الشعبي الذي تَرسخَ في ذاكرة المجتمع الإماراتي وتناقلته الأجيال ولما يشكله من بث الفرحة والسرور على أفراد الجمهور لاسيما الحريصين منهم على حضور هذه الفعالية من المواطنيين والمقميين والزوار.

المصدر: وام
مدفع الإفطار
الشارقة
شهر رمضان
شرطة الشارقة
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