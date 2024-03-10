قتلى وإجلاء الآلاف جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم مقتل 19 شخصا على الأقل وفقدان سبعة آخرين، وإجلاء أكثر من 70 ألفا جراء فيضانات وانهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام في إقليم سومطرة الغربية.

وأدت الفيضانات والانهيارات الأرضية منذ يوم الخميس الماضي في بادانج عاصمة الإقليم و8 مناطق أخرى إلى تضرر ما يقرب من 700 منزل وعشرات الجسور والمدارس و280 فدانا من الأراضي الزراعية.

وقال مسؤولون إن وكالة الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن المفقودين، بمشاركة 150 من رجال الإنقاذ في ظل الجهود التي أعاقتها الطرق المغلقة في أعقاب الانهيارات الأرضية.

ومع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة، حذرت الوكالة من وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن فيضانات وانهيارات أرضية.