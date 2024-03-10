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علوم الدار

إتاحة "التعليم عن بعد" غداً للمدارس الخاصة والجامعات الدولية في دبي

شعار هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي
10 مارس 2024 11:43

سمحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية بدبي بتطبيق خيار التعلُّم "عن بعد" ليوم غد الاثنين، في حال تأثر المباني أو المرافق بالأمطار الغزيرة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

ونشرت الهيئة في حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في ظل الأحوال الجوية السائدة، يُسمح للمدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار التعلُّم عن بعد الاثنين 11 مارس 2024 في حال تأثر المباني أو المرافق بالأمطار الغزيرة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، راجين للجميع السلامة".  

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم عن بعد
الأمطار الغزيرة
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