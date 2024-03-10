عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في غزة وتداعياتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي معالي وزيرة خارجية كندا، حيث جرى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا على الأولوية العاجلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية لكافة المدنيين وإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة.

كما استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي ميلاني جولي المبادرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودورها في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وبحث سموه ومعالي وزيرة خارجية كندا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

ورحب سموه بمعالي وزيرة خارجية كندا، واستعرضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدة قطاعات بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة بين البلدين، معربا عن تمنياته لكندا وشعبها دوام التقدم والازدهار.