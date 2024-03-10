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علوم الدار

فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الدولة

فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الدولة
10 مارس 2024 15:30

أعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، في الدولة. وأكد أنه يواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وجاء في الحساب الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم، على منصة إكس:"يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

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وثمنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال مرور المنخفض الجوي وتفاعل الجمهور والمسؤولية المجتمعية، مع التأكيد على الالتزام بالإرشادات الرسمية والابتعاد عن المجاري المائية والأودية والشعاب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
المنخفض الجوي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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