فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء المنخفض الجوي في الدولة

أعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، في الدولة. وأكد أنه يواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وجاء في الحساب الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم، على منصة إكس:"يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وثمنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال مرور المنخفض الجوي وتفاعل الجمهور والمسؤولية المجتمعية، مع التأكيد على الالتزام بالإرشادات الرسمية والابتعاد عن المجاري المائية والأودية والشعاب.

يعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.



The joint assessment team announces the end of the severe weather condition and remains vigilant, continuing its monitoring efforts to implement suitable… pic.twitter.com/gYkR57rC5E