الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً يصبح غائماً جزئياً وغائما أحياناً ليلاً على الجزر والسواحل رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 13:39 والثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 07:24 والجزر الثاني عند الساعة 20:15

يكون بحر عُمان خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 10:30 والمد الثاني عند الساعة 22:42، والجزر الأول عند الساعة 16:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.