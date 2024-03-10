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شرطة أبوظبي تعلن تغيير مواعيد ساعات الذروة لسير المركبات الثقيلة في رمضان

شرطة أبوظبي تعلن تغيير مواعيد ساعات الذروة لسير المركبات الثقيلة في رمضان
10 مارس 2024 18:12

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الأحد، على حسابها على موقع «فيسبوك»، عن «تغيير مواعيد سير الشاحنات وحافلات نقل العمال «50 راكب اوأكثر» وإيقاف حركتها على الطرق في إمارة أبوظبي خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، في شهر رمضان المبارك».
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أن «فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ بأوقات الذروة الصباحية للشاحنات من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً في مدن أبوظبي والعين. أما أوقات الذروة المسائية للشاحنات، فهي من الساعة 2:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً لمدينة أبوظبي والعين».
وأشار العميد البلوشي إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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