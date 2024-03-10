خطم الشكلة تسجل أعلى كمية أمطار خلال الحالة الجوية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً كشف خلاله عن الكميات النهائية للأمطار المسجلة من خلال شبكة محطات الرصد الخاصة به خلال الحالة الجوية على الدولة من الخميس 7 إلى الأحد 10 مارس 2024‬‫‬.

بين التقرير أعلى 5 محطات سجلت كميات مياه أمطار، حيث سجلت محطة خطم الشكلة أعلى كمية مياه تم رصدها بإجمالي 78 ملم، تلتها محطة الطقس في الفرفار بكمية بلغت 77.4 ملم، ثم محطة القس بالمرمو بكمية بلغت 74.2 ملم، ثم محطة القس أم القيوين، بكمية بلغت.68.6 ملم ومحطة لهباب بكمية بلغت 65 ملم.

وأعلن فريق التقييم المشترك انتهاء المنخفض الجوي، ويواصل المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وساد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار شرقاً وجنوباً نهاراً، وارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود، غداً الاثنين، طقس صحو يصبح غائما جزئيا وغائما أحياناً ليلاً على الجزر والسواحل، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر وسرعتها من10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.