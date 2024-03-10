غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات

ابرهيم سليم - أبوظبي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان في الدولة أن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كانت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1445 هجرية، قد اجتمعت اليوم الأحد 29 شعبان 1445 هجرية الموافق 10 مارس 2024 بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء بأبوظبي.

بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام.

وعليه، فإن غداً الاثنين الموافق 11 مارس 2024 م هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية.