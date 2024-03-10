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علوم الدار

محمد بن راشد: رمضان فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا

محمد بن راشد: رمضان فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا
10 مارس 2024 20:36

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل.. ونسأل الله فيه الرضا والرضوان.. والفوز بالجنان».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رمضان فرصة.. كل عام. فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا.. وتجديد روابط أسرنا.. وترسيخ قيم الخير والعطاء فينا».
وأوضح سموه أن «رمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام.. بل أيضاً شهر محبة وسلام وتوحد بين المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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