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ديوان حاكم الشارقة ينعى المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي

ديوان حاكم الشارقة ينعى المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي
10 مارس 2024 21:23

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، والذي وافته المنية اليوم الأحد، وفقا لما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على منصة «إكس» (تويتر سابقا).
وفيما يلي نص البيان:
«بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي والذي وافته المنية اليوم الأحد 29 شعبان 1445 هجرية الموافق 10 مارس 2024 ميلادية.
تقام صلاة الجنازة على الفقيد في العاشرة صباح يوم غد الاثنين في مسجد الصحابة بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل.
وتتقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في منطقة حوشي بمدينة الشارقة بدءاً من يوم غد الاثنين ولمدة ثلاثة أيام. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة مدة 3 أيام اعتباراً من اليوم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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