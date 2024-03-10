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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
10 مارس 2024 22:13

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مساء اليوم الأحد، قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «أهنئ قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «أدعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات».
كما توجه سموه بالدعاء إلى الله «أن يسود السلام والأمان جميع شعوب العالم.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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