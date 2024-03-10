طقس الإمارات المتوقع نهاراً خلال شهر رمضان

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير مناخي عن شهر رمضان المبارك، أن يكون الطقس في نهار الشهر الفضيل معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني.

يكون الطقس معتدلاً إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك، ويكون في النصف الأول منه مائلاً للبرودة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و34 °م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 45 °م، في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و21 °م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 3°م تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

الأمطار في هذه الفترة تكون ضعيفة، ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً خاصة في النصف الثاني من الشهر، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، قد يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق. وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تكون السُّحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار على الدولة.

تشير التنبؤات طويلة المدى إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون حول المعدل، حيث إن معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة 9 ملم، أعلى مجموع يومي لكمية أمطار سجلت خلال الفترة للسنوات السابقة بلغت 100.4 ملم على جميرا بتاريخ 21 مارس 2020.

الرطوبة تقل نسبتها في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة، خاصة في الربع الأخير من شهر رمضان، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصَّباح. ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% و78% خلال فترة الَّليل والصباح الباكر، بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 20% و30% خلال فترة الظهيرة والنهار.

الرياح السائدة في فترة الليل والصباح تكون جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والمساء تكون رياح شمالية غربية (نسيم البر والبحر). كما تنشط الرياح مع تعمق الأنظمة الضغطية مِما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً.

أقصى سرعة رياح (هبه) 123 كلم/س في دلما سنة 2020 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كلم/الساعة.

عدد الساعات من أذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و14 دقيقة تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 13 ساعة و57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر، وذلك حسب مدينة أبوظبي وضواحيها.

وقد تزيد أو تقل المدة بضع دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع.