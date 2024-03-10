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رواق رمضان.. تجارب تفاعلية بروح الشهر الكريم

رواق رمضان.. تجارب تفاعلية بروح الشهر الكريم
11 مارس 2024 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

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في «رواق رمضان».. تستقبل منارة السعديات زوارها بباقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، ويستمد الرواق أجواءه من روحانيات ومعاني الشهر الكريم، ويمثل وجهة رمضانية تميزها لمسة عصرية، تجعلها قادرة على استقطاب الكبار والصغار من مختلف شرائح المجتمع. 
وتشمل الفعاليات عروضاً للموسيقى الحية يتصدرها عرض «المالد الإماراتي»، وورش عمل فنية وحرفية، وبطولات في ألعاب الفيديو والألعاب الشعبية وألعاب الطاولة، كما يشمل برنامج الرواق ركناً للتركيبات التفاعلية التي تستكشف مواضيع ثقافية وملامح من التقاليد التي تميز المجتمع الإماراتي في إطار معاصر، عبر استضافة مجموعة من الفنانين الشباب الموهوبين، بالإضافة إلى مساحات للتفاعل والإبداع والمشاركة المجتمعية.. ويقدم الرواق للضيوف تجارب طعام مميزة من خلال عدد من عربات المأكولات التقليدية والشعبية.

رمضان
منارة السعديات
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