ميدالية السعادة لأعضاء لجنة تأمين الفعاليات

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من 55 جهة حكومية وخاصة، بمنحهم ميدالية السعادة تقديراً لجهودهم البارزة والمتميزة في تأمين الأحداث والفعاليات المهمة في الإمارة.

جاء ذلك على هامش القمة الشرطية العالمية، بحضور محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ومشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط ومسؤولي الجهات الحكومية.

وأعرب معالي الفريق المري عن شكره وتقديره العميق لجهودهم المثمرة والملموسة في الأحداث والفعاليات المهمة في الإمارة، مؤكداً أن لجنة تأمين الفعاليات في دبي تضطلع بدور حيوي ومهم في تأمين الفعاليات.