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علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز وعي 680 سائحاً ضمن «أجمل شتاء في العالم»

خلال المبادرة (من المصدر)
11 مارس 2024 02:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرات توعية ضمن أجمل شتاء بالعالم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي دائرة الثقافة والسياحة «قسم الرقابة والتفتيش» وإدارة الدوريات الخاصة قسم دوريات الدراجات النارية.
واستقطب قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي 680 سائحاً من مختلف الأعمار والجنسيات، ضمن المبادرات المنفذة والتي ركزت على التعريف بجهودها في تعزيز الأمن السياحي، والترحيب بالقادمين للاستمتاع بالمخيمات الصحراوية، وتقديم النصح والإرشاد بلغات عدة، بكل ما يخص أهم التعليمات والقوانين المعمول بها في الإمارة، وبث روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع.
وأكد العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أهمية تعزيز الأمن والأمان والسلامة والإيجابية للجمهور، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وحث على الابتعاد عن السلوكيات السلبية، إلى جانب تعريف السياح بطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة، وإرشادهم للمواقع السياحية والحضارية البارزة في إمارة أبوظبي، والاستمتاع بالمخيمات الصحراوية.
ولفت إلى أهمية المشاركة والتي ترسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به للتسامح والتعددية الثقافية والدينية في إمارة أبوظبي، وتعزيز جهود شرطة أبوظبي في إرساء قيم التسامح المستمدة من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شرطة أبوظبي
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دائرة الثقافة والسياحة
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