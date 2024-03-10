هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ سموه، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات، سائلاً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم، وعلى الإمارات، والعالم أجمع، بالخير واليمن والبركات.