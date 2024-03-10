وفد «الداخلية العراقية» يزور مرور دبي

دبي (الاتحاد)

زار الفريق عادل عباس إبراهيم، وكيل وزارة الداخلية في جمهورية العراق الشقيقة، الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وكان في استقباله اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور.

ورحب اللواء المزروعي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، كما بحث معه سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور التي تهم الطرفين.

وقدّم اللواء سيف المزروعي، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة، كما قام باستعراض الكاميرات المثبتة على الدوريات المرورية وطريقة عملها في ضبط المركبات المطلوبة جنائياً ومرورياً، بالإضافة إلى إدارة الفعاليات والأحداث التي تنظمها الإمارة من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، كما استعرض أحدث الأنظمة الضبطية الذكية في إدارة حركة السير من خلال أنظمة الضبط التقني التي يمكن من خلالها مراقبة الكفاءة التشغيلية لجميع أنظمة الضبط التقني، كمواقع أجهزة الرادارات ومعدلات ضبطيات الجهاز اليومية، بالإضافة إلى التعرف على حالة الطرق المرورية من حيث الازدحام المروري وكثافة المركبات.

كما اطلع الوفد العراقي على الكاميرات الضبطية الذكية التي تستخدم في تكييف بعض المخالفات المرورية وضبطها تلقائياً بحيث تقوم بالتعرف على بعض البيانات المدخلة وتحرير المخالفة وإرسالها إلى وحدة التحكم المروري، وأنظمة ضبط وتتبع المركبات التي تتميز بتتبع أماكن عبور المركبات المطلوبة مرورياً أو جنائياً، والتحري عن المخالفات المرورية ووقت ارتكابها وتحديد السائق المخالف، وكذلك معالجة وتحرير مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي والتدقيق عليها تقنياً من خلال غرفة العمليات.