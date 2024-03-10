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علوم الدار

32 مذكرة تفاهم دولية ومحلية خلال «القمة الشرطية»

خلال توقيع إحدى الاتفاقيات (من المصدر)
11 مارس 2024 02:10

دبي (الاتحاد) 

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي 32 مذكرة تفاهم مع هيئات ومؤسسات دولية ومحلية تزامناً مع فعاليات القمة الشرطية العالمية 2024.
وتفصيلاً، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي 4 مذكرات تفاهم مع جهات دولية، هي وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان، وشرطة جمهورية رواندا، والجمعية الوطنية لشرطة المدارس في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة أكسفورد.
وعلى الصعيد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت شرطة دبي 28 مذكرة تفاهم مع كل من مختبر أبحاث الطب البيطري، وشركة أودي النابوذة للسيارات، وجامعة حمدان، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة أبوظبي، والاتحاد الدولي للعقارات في دولة الإمارات «ARISE»، وشركة «M42»، ومستشفى كيرون سالود – دبي، ونادي دبي للرياضات الجوية، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة تحقيق أمنية، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وشركة أزري، وشركة «سبيس تون كيدز تيليفيجيون -منطقة حرة»، واتحاد الإمارات لبناء كمال الأجسام اللياقة، واتحاد الإمارات للتايكوندو، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشركة داهوا للتكنولوجيا، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ومؤسسة دبي للمرأة، ونادي دبي للرياضات البحرية، والمكتب التنفيذي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية النهضة النسائية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «DEll»، وشركة «رود سيفتي سبورت».

القمة الشرطية العالمية
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