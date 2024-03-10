تشغيل تجريبي للعبرة الذكية في المياه المفتوحة 2025

دينا جوني (دبي)

كشف خالد العوضي، مدير أنظمة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن التشغيل التجريبي للعبرة الذكية في المياه المفتوحة سيبدأ في العام 2025 بعد إتمام منظومة التشريعات الخاصة بها، مؤكداً أن عبرات الملّاك التقليدية في خور دبي هي عبرات تراثية، ولا خطة لاستبدالها.

وقال العوضي، إن استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة تركز على وسائل النقل المستقبلية والصديقة للبيئة مثل، مركبات وحافلات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، وغيرها من المشاريع والمبادرات.



وأكد أن الهيئة أحرزت تقدّماً في مشروع تحويل العبرة التقليدية إلى وسيلة نقل مائية ذكية. وقد مرت العبرة بمراحل عدة من العبرة التقليدية إلى تطوير هيكل العبرات في ورش الهيئة باستخدام الفايبر غلاس، وصولاً اليوم إلى مشروع العبرة الذكية.

وأضاف: سيّرت الهيئة نموذجاً أولياً العام الماضي في منطقة الخور بين محطة الجداف ومحطة الفيستيفال سيتي على مسافة حوالي 1.6 كلم، بعد إتمام اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية لتطوير أنظمة متخصصة بوسائل النقل البحري ذاتية القيادة، وتحديداً العبرة.

وشرح العوضي أن الأنظمة الجديدة للعبرة هدفها التعامل مع تحديات المياه المفتوحة، وما تواجهه العبرة من أمواج وتيارات مائية ورياح وعوامل، فالعبرة وتسيير نفسها لإتمام الرحلة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول بسلام. وقال إن التطوير وصل إلى نهاية المرحلة الرابعة، الذي يعني خروج العبرة الذكية من الرصيف المائي واصطفافها في رصيف الوصول بتدخّل بشري، أما حركة عبورها في المسار المحدد فتكون ذاتية بشكل كامل.

ولفت أنه خلال العام الجاري، سيتم العمل على المرحلة الخامسة من تطوير الأنظمة، أي استحداث نظام الانطلاق والتوقف الذاتي للعبرة من دون أي تدخل بشري.

وأشار أن عبرات الملاك في خور دبي هي عبرات تراثية ولا خطة لاستبدالها، أما العبرات الذكية فستطرح للاستخدام في الخطوط الجديدة. وفي بداية 2025 ستبدأ الهيئة بتسيير العبرات الذكية في المناطق المائية المغلقة مثل الداون تاون والمارينا.

وأكد أنه في العام 2025 من المتوقع أن تجهز العبرة الذكية مع منظومة التشريعات لتسييرها في المناطق المفتوحة بما يمكّن الهيئة من التوسع في الخدمة، ووضع خطة التوسع وتحديد العدد المطلوب من العبرات والأماكن التي ستستخدم فيها.