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علوم الدار

«دبي للمرأة» تنظم «برنامج الصحة النفسية»

نعيمة أهلي
11 مارس 2024 02:10

دبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة دبي للمرأة «برنامج الصحة النفسية» بمشاركة موظفات المؤسسة، وعلى مدى يومين متتاليين بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمرأة ودورها في الارتقاء بجودة حياتها وتعزيز إنتاجيتها وعطائها على المستويين العام والخاص ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع على أسس صحية راسخة وسليمة.
وقالت نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة «إن النهج الراسخ الذي أرسته القيادة الرشيدة لدعم المرأة في مختلف مناحي الحياة ينعكس بشكل دائم على إسهاماتها الوطنية والمجتمعية، مؤكدةً حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على توفير بيئة العمل الصحية الداعمة للمرأة ولموظفات المؤسسة من خلال إطلاق وتنظيم العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة.
وأضافت أن تنظيم المؤسسة لهذا البرنامج يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه موظفاتها وتقدير جهودهن وعطائهن في إنجاح المؤسسة، مشيرةً إلى أن البرنامج قوبل بردود فعل إيجابية من جانب الموظفات لما له من أثر مستدام على حياتهن، لافتةً إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين أصبح توجهاً عالمياً لدوره في تحقيق التوازن الشخصي والمهني وإسهامه في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الحياة العملية والنمو الاقتصادي.

مؤسسة دبي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
الصحة النفسية
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