«زايد العليا لأصحاب الهمم» تبدأ تلقي دراسات المؤتمر العالمي للتأهيل

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تستضيف إمارة أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط المؤتمر العالمي للتأهيل تحت شعار «العمل والتوظيف»، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024 بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، الأمر الذي يؤكد مكانتها وجهةً مفضَّلةً للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم، ويعزز ريادتها في استقطاب الأنشطة والفعاليات الدولية.

وأعلنت المؤسسة البدء في استقبال الأبحاث العلمية، والعروض التقديمية التي من شأنها المساهمة في إثراء معارف وخبرات المشاركين في المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة، ومركز أدنيك أبوظبي. ويوفر هذا الحدث العالمي الذي يقام على مدار 4 أيام منصة مثالية تجمع المسؤولين في قطاع إعادة التأهيل والرعاية الصحية من خبراء وباحثين، وأكاديميين معنيين لبحث الأفكار وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات واستخدام الوسائل التقنية لإعادة تأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمعات.

ويهدف المؤتمر إلى بحث الرؤى المشتركة حول دمج أصحاب الهمم في المجتمعات ورفع مستوى الوعي بحقوقهم وقدراتهم وأهمية دورهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجههم عالمياً، وتذليل المعوقات التي تحول دون دمجهم في سوق العمل والمساواة مع الآخرين ومواجهة تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم في العمل، وضرورة تدريبهم وتأهيلهم بالبرامج التدريبية والتطويرية لتمكينهم من دخول سوق العمل وتعزيز فرص التقدم الوظيفي لهم في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العناية بهم، وتبادل وجهات النظر والآراء فيما يتعلق بتأهيلهم في المجالات كافة وتقديم كل الرعاية اللازمة لهم.

وقال عبدالله الحميدان، أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إن استضافة المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 تبرهن على مكانة وقدرة دولة الإمارات وما تملكه من مقومات نجاح كبيرة لمختلف الفعاليات والمناسبات، بجانب ما تتمتع به من بنى تحتية متكاملة، وركائز أساسية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لعمليات التنمية والنماء بمختلف المجالات».

وأضاف: «تعكس استضافة المؤتمر التزام دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه التحديد بالعمل على تمكين أصحاب الهمم، وحرصها على الاستثمار في تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الدولة على الصعد كافة. وبينما نواصل الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث العالمي، يسرنا دعوة المهتمين إلى تقديم أبحاثهم ودراساتهم العملية ومشاريعهم الإبداعية المبتكرة التي تسهم في إثراء المعارف والخبرات والنقاشات حول أفضل الممارسات في إعادة التأهيل على مستوى دولة الإمارات والعالم عموماً».

تأهيل

كما يهدف المؤتمر العالمي للتأهيل إلى إشراك أصحاب الهمم في الحياة السياسية والعامة ومنحهم حق المشاركة في الترشح والتصويت في الانتخابات وتبوء المناصب القيادية وأن ينخرطوا في عملية صناعة القرار ورسم المستقبل والخطط الإنمائية، مع التأكيد على أن التعليم حق أساسي من حقوقهم من خلال ضمان نظام تعليمي شامل على جميع مستويات التعليم وتمكينهم من اكتساب المهارات المتعددة في جميع المجالات واستخدام الوسائل التقنية المناسبة.

أبحاث

ويتعين على الراغبين في تقديم الأبحاث والدراسات، تقديم ملخصات في موعد أقصاه 25 أبريل 2024، بينما يمكنهم معرفة مزيد من المعلومات، والاطلاع على الإرشادات الخاصة بتقديم هذه الملخصات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني: https://wcri2024ad.com/abstract-submission/.