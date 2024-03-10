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علوم الدار

«القيادات الإعلامية» يناقش قيم المواطنة الرقمية والمهارات الخضراء

فتح باب التسجيل للنسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
11 مارس 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أعلن المركز عن فتح باب الترشح للانضمام لعضوية النسخة السادسة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» الذي ينطلق في شهر مايو 2024، بالشراكة مع كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، بهدف صقل مهارات وبناء قدرات المواهب الصاعدة وربطهم بتطلعات سوق العمل الإعلامية، بما يساهم بإعداد جيل من الإعلاميين الشباب المؤهلين لقيادة العمل الإعلامي على اختلاف مجالاته وتخصصاته، وعلى مواكبة المتغيرات المتسارعة وخدمة المجتمعات العربية من خلال الرسالة السامية لمهنة الإعلام.
وستركز مسارات النسخة السادسة من البرنامج، والتي تفتح أبوابها أمام المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في العالم العربي، على مسارات متعددة، منها قيم المواطنة الرقمية والصحافة الإنسانية والمهارات الخضراء وكل ما يساهم بإعداد صحافيين شاملين قادرين على تطوير المحتوى الهادف وعلى تطويع واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة فرصهم المهنية سواء كان من خلال الالتحاق بالمؤسسات والمنصات الإعلامية أو الريادة بمنصاتهم الخاصة عبر تقوية تجاربهم، وإرساء معايير إعلامية احترافية تعزز مستقبل العمل الإعلامي بكفاءات شبابية مبدعة ومؤهلة.
ويعد برنامج القيادات الإعلامية من أنجح مبادرات مركز الشباب العربي من ناحية توفير الفرص للشباب الراغب في تطوير مساره المهني في مجال الإعلام أو الحصول على فرص العمل، حيث يخدم الشباب من جهة التعرف على الاحتياجات الواقعية لسوق العمل، كما يخدم المؤسسات الإعلامية التي تبحث عن كفاءات شبابية متميزة للانضمام إلى فرق عملها والاستثمار في طاقاتها لصناعة محتوى عصري يتوافق مع تطلعات الشريحة الأكبر من الجمهور العربي.
ونجح البرنامج على مدار دوراته الخمس الماضية بتخريج أكثر من 400 شاب وشابة من كل أرجاء الوطن العربي، وتجاوزت نسبة توظيف الخريجين الـ90% من إجمالي الملتحقين في عدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المشاريع الريادية والخاصة التي أنتجها المشاركون من خلال تعاونهم فيما بينهم كمجتمع شبابي إعلامي فاعل ومتكامل.
وستركز النسخة الحالية من البرنامج على مسار المواطنة الرقمية والقيم السلوكية والمهنية للإعلاميين والمستوحاة من الهوية العربية والإسلامية، كما ستعمل على الاستثمار في طاقة الأعضاء لزيادة مهاراتهم وتعزيز تنافسيتهم، لتقديم محتوى مسؤول وموثوق يساهم بدعم العمل التنموي وتعزيز ازدهار واستقرار المجتمعات.
منظومة متكاملة
وتُقدم النسخة السادسة، وفق منظومة متكاملة تعتمد على استراتيجية المركز للسنوات الخمس القادمة، محاضرات تخصصية وورشاً وجلسات تدريبية متخصصة تعزز ارتباط الشباب العربي بلغتهم وهويتهم، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الخضراء، ولقاءات مع قادة في قطاع الإعلام إلى جانب المشاركة في منتديات إعلامية في الدولة وتنظيم زيارات ميدانية لغرف الأخبار والاستوديوهات لمؤسسات إعلامية مرموقة مع محاكاة واقعية لطبيعة عمل الأفراد والمؤسسات. كما يواصل فريق عمل المركز جهوده في استقطاب شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار بطاقات الشباب للمساهمة بتطوير منظومة العمل الإعلامي الاحترافي، وتدريب الشباب وفق بيئة عمل المؤسسات الإعلامية وغرف الأخبار بالتعاون مع الخبراء والمختصين، ما يتيح للمشاركين تعزيز تطورهم المهني والشخصي بشكل نوعي.
طلبات
من المقرر أن يستمر استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، التابع لمركز الشباب العربي على الموقع الإلكتروني
media.arabyouthcenter.org  
حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024.

ذياب بن محمد بن زايد
مركز الشباب العربي
القيادات الإعلامية العربية الشابة
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