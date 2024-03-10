«طرق دبي» تفتتح مسارات الدارجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف

دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مسارات الدراجات الهوائية، في منطقتي الخوانيج ومشرف، بطول 7 كيلومترات، لترتبط مع المسارات القائمة في المنطقتين البالغ طولها 32 كيلومتراً؛ وبذلك يرتفع أطوال المسارات فيها إلى 39 كيلومتراً، ويتزامن افتتاح المسارات الجديدة مع شهر رمضان المبارك، الذي يُقبل فيه السكان والزوار على ممارسة الرياضة بشكل كبير، ومنها قيادة الدراجات الهوائية.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «إن المشروع يأتي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها (الهيئة) لتوفير مسارات خاصة للمشي والدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق إمارة دبي؛ بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وكذلك حرص الهيئة على تعزيز الربط بين مسارات الدراجات القائمة في المناطق السكنية، والربط مع مناطق الجذب في المنطقة».

وأضاف أن المسار الأول للدراجات الهوائية، يبدأ من الحديقة القرآنية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، مشيراً إلى أن المسار الثاني للدراجات الهوائية، يبدأ من حديقة مشرف بالقرب من حديقة التماسيح، ويمتد حتى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وبذلك يبلغ الطول الإجمالي للمسارين الجديدين والمسارات السابقة في منطقة الخوانيج ومشرف قرابة 39 كيلومتراً.