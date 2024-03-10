خلال شهر رمضان.. الطقس معتدل الحرارة نهاراً مائل للبرودة ليلاً

أبوظبي (الاتحاد)

اصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً مناخياً خاصاً بشهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 11 مارس إلى 9 أبريل 2024، موضحاً أن شهر رمضان هذا العام يأتي في الثلث الثاني من شهر مارس، وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.

وقال التقرير: من المتوقع أن يكون الطقس في نهار رمضان معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني، والطقس معتدل إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك، ويكون في النصف الأول منه مائلاً للبرودة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

وأوضح التقرير: بالنسبة إلى درجات الحرارة، فمن خلال الإحصائيات المناخية لهذه الفترة يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و 34 م، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 45 م، في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و 21 م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 3 م، تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

المنخفضات الجوية

أما بالنسبة إلى الأمطار، ففي هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً خاصةً في النصف الثاني منه، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، قد يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق.

كما تزداد فرص تكون السُّحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار على الدولة.

تشير التنبؤات طويلة المدى إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون حول المعدل، حيث إن، معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة 9 ملم، أعلى مجموع يومي لكمية أمطار سجلت خلال الفترة للسنوات السابقة بلغت 100.4 ملم على جميرا بتاريخ 21 مارس 2020.

الرطوبة

وفيما يتعلق بالرطــوبة خلال الشهر المبارك، تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير من شهر رمضان، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصَّباح.يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% إلى 78% خلال فترة الليل والصباح الباكر، بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 20% إلى 30%خلال فترة الظهيرة والنهار.

وفيما يتعلق بالريـاح السائدة في فترة الليل والصباح تكون رياحاً جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياحاً شمالية غربية (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح مع تعمق الأنظمة الضغطية مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً، وأقصى سرعة رياح (هبة) 123 كلم/س في دلما سنة 2020 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كلم / الساعة.

13 ساعة

عدد الساعات من أذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و14 دقيقة تقريباً في بداية الفترة، وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 13 ساعة و57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر، وذلك حسب مدينة أبوظبي وضواحيها، وقد تزيد أو تقل المدة ببضع دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر.