«خدمات رأس الخيمة» تتعامل مع تجمعات الأمطار بحرفية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهت إمارة رأس الخيمة سقوط أمطار متفاوتة الغزارة في مختلف المناطق، مما أدى إلى تراكم المياه في بعض الطرق والشوارع، وفي عددٍ من الأحياء السكنية، والتي تعاملت معها دائرة الخدمات العامة في الإمارة بشكل منتظم وسهل.

وأكدت دائرة الخدمات العامة أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، حيث وفرت الدائرة أكثر من (140) صهريجاً و(60) مضخة متنقلة و12 حوض تجميع في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار والتي يشرف عليها 50 موظفاً من الدائرة.

وأفاد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، بأن الدائرة باشرت في التعامل مع الحالة الجوية منذ بدايتها، ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

ولفت العلي إلى أن الدائرة رفعت، ومنذ أيام، درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة والمواكبة للحالة الجوية القادمة، من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية، لضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم.

وفي النطاق نفسه، سجل المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة، صباح أمس، في جبل جيس والتي بلغت 9.9 درجة مئوية، كما شهد عدد من مناطق الدولة أمطاراً مختلفة الشدة.