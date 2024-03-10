الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خدمات رأس الخيمة» تتعامل مع تجمعات الأمطار بحرفية

خلال سحب تجمعات مياه الأمطار (من المصدر)
11 مارس 2024 02:12

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
مدير الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: منع بيع الأطعمة خارج المطاعم وحملات رقابية مكثفة
تكثيف الدوريات في رأس الخيمة استقبالا لشهر رمضان

شهت إمارة رأس الخيمة سقوط أمطار متفاوتة الغزارة في مختلف المناطق، مما أدى إلى تراكم المياه في بعض الطرق والشوارع، وفي عددٍ من الأحياء السكنية، والتي تعاملت معها دائرة الخدمات العامة في الإمارة بشكل منتظم وسهل.
وأكدت دائرة الخدمات العامة أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، حيث وفرت الدائرة أكثر من (140) صهريجاً و(60) مضخة متنقلة و12 حوض تجميع في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار والتي يشرف عليها 50 موظفاً من الدائرة.
وأفاد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، بأن الدائرة باشرت في التعامل مع الحالة الجوية منذ بدايتها، ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية.
ولفت العلي إلى أن الدائرة رفعت، ومنذ أيام، درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة والمواكبة للحالة الجوية القادمة، من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية، لضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم.
وفي النطاق نفسه، سجل المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة، صباح أمس، في جبل جيس والتي بلغت 9.9 درجة مئوية، كما شهد عدد من مناطق الدولة أمطاراً مختلفة الشدة.

رأس الخيمة
أمطار
دائرة الخدمات العامة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©