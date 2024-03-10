الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فعالية بعنوان «ضيوف أبوظبي» في شهر القراءة

مشاركون في مبادرة «ضيوف أبوظبي» (من المصدر)
11 مارس 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«معاً» برامج متكاملة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع
شرطة أبوظبي تبث 30 حلقة تلفزيونية لتعزيز التوعية الأمنية والمجتمعية

نفذت لجنة التسامح ولجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشرطة السياحية والشركاء فعالية «ضيوف أبوظبي في شهر القراءة» وذلك في محطة أبوظبي للسفن السياحية وتضمنت الترحيب بضيوف أبوظبي وتعريفهم بالوجهات الثقافية والسياحية في إطار فعاليات شهر القراءة الوطني تحت شعار «الإمارات تقرأ».
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع رئيس لجنة التسامح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التسامح في شهر القراءة من خلال التعاون المشترك بين لجنة التسامح ولجنة الأدباء والقراءة، وذلك من خلال الحوار والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة ومراعاة للتنوع والتعددية في مجتمع أبوظبي عن طريق إصدارات شرطة أبوظبي بمختلف الاختصاصات إسهاماً في رفع الوعي المجتمعي واستدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وأوضح المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي أن الفعالية استفاد منها أكثر من 100 زائر وسائح من ضيوف أبوظبي ركزت على تعريف ضيوف أبوظبي باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بالشأن الثقافي والمعرفي على الصعيد المحلي، وإيمان قادتها «حفظهم الله»، بأن الفرد المثقف هو أساس الازدهار والتقدم، وأن المستقبل المشرق يحتاج إلى بناء جيل يعي تحديات العصر.

شهر القراءة
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©