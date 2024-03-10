فعالية بعنوان «ضيوف أبوظبي» في شهر القراءة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت لجنة التسامح ولجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشرطة السياحية والشركاء فعالية «ضيوف أبوظبي في شهر القراءة» وذلك في محطة أبوظبي للسفن السياحية وتضمنت الترحيب بضيوف أبوظبي وتعريفهم بالوجهات الثقافية والسياحية في إطار فعاليات شهر القراءة الوطني تحت شعار «الإمارات تقرأ».

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع رئيس لجنة التسامح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التسامح في شهر القراءة من خلال التعاون المشترك بين لجنة التسامح ولجنة الأدباء والقراءة، وذلك من خلال الحوار والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة ومراعاة للتنوع والتعددية في مجتمع أبوظبي عن طريق إصدارات شرطة أبوظبي بمختلف الاختصاصات إسهاماً في رفع الوعي المجتمعي واستدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأوضح المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي أن الفعالية استفاد منها أكثر من 100 زائر وسائح من ضيوف أبوظبي ركزت على تعريف ضيوف أبوظبي باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بالشأن الثقافي والمعرفي على الصعيد المحلي، وإيمان قادتها «حفظهم الله»، بأن الفرد المثقف هو أساس الازدهار والتقدم، وأن المستقبل المشرق يحتاج إلى بناء جيل يعي تحديات العصر.