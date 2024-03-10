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علوم الدار

اللجنة الدائمة لشؤون العمال تعزز الوعي لـ 88 ألف عامل

عمال مشاركون في البرنامج التوعوي (وام)
11 مارس 2024 02:11

دبي (وام)

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أعلنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي أن برنامجها التوعوي التثقيفي الذي تبنته بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، تمكن من الوصول إلى أكثر من 88 ألفاً و500 عامل منذ انطلاقه، حيث قدّم التدريب لمختلف فئات العمال التي ضمت عمالاً، ومديرين ومشرفي مواقع عمل، كما تجاوز عدد المشاهدات للمقاطع التوعوية التي قدمتها اللجنة 10 ملايين مشاهدة.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن اللجنة نفذت العديد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، نجحت جميعها بتحقيق أهدافها وإسعاد العمال بالفئات الأقل دخلاً في دبي، والمساهمة بتحسين ظروفهم، مشيراً إلى إدراك إمارة دبي للدور الأساسي الذي يلعبه كل عامل بتحقيق الرخاء في دولة الإمارات، وقناعتها الراسخة بأهمية هذا الدور الأمر الذي زاد حرص الجهات الحكومية ومن بينها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على تحسين ظروف العمال، وإطلاق المبادرات المتنوعة لرعايتهم ورفع وعيهم وتحسين جودة حياتهم بما يتسق مع هوية وقيم ومكانة دولة الإمارات.
وأظهرت نتائج الاستبيانات الموزعة على عمال التوصيل المشاركين بالبرنامج، عن ارتفاع مستوى معرفتهم بالثقافة والسلوكيات المقبولة لدى المجتمع الإماراتي من 21.19% قبل حضور جلسات التدريب إلى 80.98% بعد الجلسات.
نتائج
تم قياس النسبة استناداً لعدد الإجابات الصحيحة المقدمة من جانب العمال قبل حضور جلسات التدريب وبعد الحضور، كما زادت نسبة الإجابات الصحيحة حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 20.74% إلى 80.68%، أما بالنسبة لقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد زادت معرفة المشاركين بها من 18.43% قبل الجلسات إلى 79.20% بعد حضور الجلسات، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة بالأسئلة المتعلقة بمعايير سلامة الطرق من 19.41% إلى 80.71%.
كما أظهرت استطلاعات الرأي الموزعة على فئات عمال الإنشاءات، والمديرين والمشرفين بمواقع العمل ومجمعات سكن العمال، زيادة معرفة المشاركين بالثقافة الإماراتية والسلوكيات المقبولة في المجتمع الإماراتي من 11.36% قبل حضور جلسات التدريب إلى 90.64% بعد الحضور.
وتم قياس النسبة بناءً على عدد الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب وبعدها، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة للمشاركين بالبرنامج، حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 18.71% إلى 83.29%، أما بشأن معرفة المشاركين بقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد ازدادت النسبة من 16.42% إلى 85.58%، ازدادت نسبة الوعي بقضايا الصحة والسلامة على الطرق. وأكد عبد الله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن اللجنة تحرص على تعزيز الصحة البدنية والنفسية للعمال باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل الصحية، وتُولي أهمية للمبادرات الرياضية والترفيهية للعمال.

شؤون العمال
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