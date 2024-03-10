«رمضان شهر الله».. نية واحدة تكفي لصوم الشهر الفضيل

إعداد - إبراهيم سليم

يقول الله في محكم تنزيله: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، «سورة البقرة: الآية 185». وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الله: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْماً، وَحَضَرَ رَمَضَانُ: أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ فِيهِ خَيْرٌ، يَغْشَاكُمُ اللَّهُ فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ فِيهَا الْخَطَايَا، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الدَّعْوَةُ، يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِيكُمْ بِمَلَائِكَةِ، فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ، مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ).

ورمضان شهر الخيرات، ففيه بدأ القرآن الكريم يتنزل آيات بينات وهو أفضل شهور الدهر لما فيه من بركات فرض الله تعالى صيامه على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من الموانع الشرعية، وقد صامه النبي منذ أن فُرِضَ إلى أن توفي.

وقد خص الله تبارك وتعالى شهر رمضان بنزول القرآن العظيم فيه، فقال عز من قائل: (إِنَّا أَنزَلْنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، «سورة القدر: الآية 1»، واختص الصيام بإضافته إليه سبحانه دون سائر الأعمال الصالحة، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، وجعل الله تعالى صيام رمضان وقيامه سببًا للمغفرة، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وفي رمضان تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، كما جاء في الحديث «قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفْدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقَ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَاللَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ».

وفتحت أبواب الجنة

أقبل شهر الله، شهر الخير والبركة والطاعات والأعمال الصالحة، وعلى كل مسلم الاستعداد لشهر رمضان المبارك بالعبادة والطاعة والأعمال الصالحة، وصيام رمضان وقيام لياليه الكرام، فهي مكفرات للذنوب، ففي رمضان تفتح أبواب الجنان، ويدخل الصائمون الجنة من باب الريان، ويا فوز من اغتنم هذا الشهر الكريم، فصام نهاره وقام ليله، وأخلص الله عمله، وأكثر من فعل الخيرات، وتقرب إلى الله تعالى بالطاعات وكف جوارحه عن المحرمات

وإنّ الجنة ونعيمها منتهى أمل المتقين الطائعين، وغاية العابدين الصالحين، الذين بشرهم ربهم بدخولها يوم القيامة، قال في الحديث القدسي: «أعْدَدْتُ لِعِبادِي الصّالِحِينَ، ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ».

قالَ أبو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: «فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ»، وقد أخبر النبي أن أبواب الجنة تُفتح في شهر رمضان، كدلالة على توفيق الله للعباد في رمضان لفعل الخيرات وعمل الصالحات، قال: «إذا جاءَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبْوابُ النّارِ، وصُفِّدَتِ الشَّياطِينُ».

الجنة تتهيأ للصائمين:

تتهيأ الجنة في شهر رمضان بزينتها لاستقبال عباد الله الصائمين، ويكون الاستقبال من باب الريان الذي خصّص للصائمين، قال: «إنَّ في الجَنَّةِ باباً يُقالُ له الرَّيّانُ، يَدْخُلُ منه الصّائِمُونَ يَومَ القِيامَةِ، لا يَدْخُلُ معهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقالُ: أَيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ منه، فَإِذا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أَحَدٌ»، وقال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ... وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ».

وإذا كان أعظم ما يجنيه الصائم من صيامه التقوى، فإن الله أعدّ الجنة للمتقين، قال تعالى: (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً)، «سورة مريم: الآية 63»، وقال تعالى: (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)، «سورة آل عمران: الآية 133».

ولصبر الصائمين المتقين على ما امتحنهم الله به من الجوع والعطش، وتنافسهم في الأعمال الصالحات، فإنهم ينالون ثمار الجنة وسقياها، يقول: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ)، «سورة محمد: الآية 15». ونخلص مما سبق إلى أن الجنة هي هدية الله سبحانه لعباده المؤمنين المتقين، ومن بينهم الصائمون، الذي صبروا على امتثال أمر الله بالصيام، فأكرمهم وأعلى منزلتهم وطيّب دعاءهم وتحيتهم، قال تعالى: (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

أحكام وآداب للصيام

منها:

الصوم فرض على كل مسلم بالغ مقيم قادر غير معذور.

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله». (الترمذي ومسند أحمد).

- يثبت شهر رمضان برؤية الهلال أو كمال شعبان ثلاثين يوماً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». (متفق عليه).

- المعتبر في ثبوت دخول رمضان، الجهات المختصة، فإن ثبت عندها وأعلنته وجب الصوم حينئذ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، كما جاء في الصحيح، وأجره عند الله تام، سواء قصر أم طال.