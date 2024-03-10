«إقامة دبي» تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، بما يراعي نظام الساعات المعتمدة والمتماشية مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث سيتمكن المتعاملون من الحصول على الخدمات في المبنى الرئيسي للإدارة في منطقة الجافلية وفي مركز المنارة ومركز الطوار الجديد، وباقي المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى مركز الخدمات «آمر» من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً باستثناء ـ الجمعةـ إذ ستبدأ من الـ 9 صباحاً إلى 12 ظهراً ومن 2 ظهراً إلى 5 مساء.

فيما تتاح الخدمات على مدار الـ 24 ساعة في مركز سعادة المتعاملين - خدمات المطار المبنى 3، وعبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أما في مركز سعادة المتعاملين في العوير يتم استقبال المتعاملين من الساعة 6 صباحاً إلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

كما أوضحت «إقامة دبي» أن الجمهور سيكون بمقدوره الاتصال بمركز «آمر» لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 على مدار الساعة للاستفسار، طوال أيام الشهر الكريم، وذلك حرصاً على مواصلة الاتصال والتواصل مع المتعاملين، وتوفير جميع الخدمات التي تلبي حاجاتهم، وترتقي بمتطلباتهم.