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علوم الدار

تكثيف الدوريات في رأس الخيمة استقبالا لشهر رمضان

تكثيف الدوريات في رأس الخيمة استقبالا لشهر رمضان
11 مارس 2024 02:11

رأس الخيمة (وام) 

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أعلنت شرطة رأس الخيمة، جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال نشر الدوريات الشرطية، في أنحاء الإمارة كافة، لمراقبة الطرق، والأسواق، والمصليات، والأحياء السكنية، وغيرها من المناطق الحيوية؛ بهدف مكافحة الظواهر السلبية وضبط المخالفات المرورية.
ووجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، وتركيزها على مناطق المصليات والأسواق، لمكافحة الظواهر السلبية وغير الحضارية.
وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة أن جميع مراكز الشرطة الشاملة في مناطق اختصاصها، مستعدة للتعامل مع البلاغات كافة، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية لأفراد الجمهور، مناشداً جميع السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، لافتاً إلى أن جميع أجهزة ومراكز شرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد للإجابة على استفسارات الجمهور، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً، كما أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي البلاغات الطارئة والجنائية على الرقم (999) والحالات غير الطارئة على الرقم 901.

رمضان
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