مدير الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: منع بيع الأطعمة خارج المطاعم وحملات رقابية مكثفة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أعلنت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، خطة العمل الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ حملات رقابية موجهة إلى الأسواق وتحديد ساعات عمل المقاصب وغيرها التي ستبدأ قبل حلول الشهر وخلاله.

وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة اعتمدت خطة العمل التي سيتم تطبيقها استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل عبر تحديد ساعات عمل المفتشين المراقبين وعمل الأسواق والمقاصب، وغيرها التي تساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الصحة العامة.

وذكر أن أهم الحملات التي سيتم تنفيذها قبل حلول الشهر الفضيل وخلال الشهر تتمثل بداية في قسم الرقابة الغذائية، منها حملات على المطابخ الشعبية والمطاعم الكبيرة وثلاجات بيع الدواجن واللحوم والسوبر هايبر ماركت الكبيرة، أما قسم الرقابة والخدمات البيطرية، فسينظم حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية التي تمارس الأنشطة الخاضعة إلى الرقابة البيطرية قبل وأثناء شهر رمضان.

وأضاف: «حيث تهدف هذه الحملات إلى التأكد من تطبيق معايير ومتطلبات الصحة العامة وسلامة المنتجات المعروضة للبيع لضمان صحة المستهلك، خصوصاً مع زيادة الحركة التجارية بالإمارة قبل وأثناء شهر رمضان المبارك».

وأشار إلى أن قسم الرقابة الصحية والبيئية سينفذ حملات تفتيشية على المنشآت الصحية، مثل مراكز التجميل النسائية ومراكز التجميل الرجالية ومراكز بيع مادة الحناء والصالات وأندية اللياقة البدنية ومقاهي الشيشة، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها وزيادة الوعي لدى العاملين في هذا المجال».

أسواق الأسماك

وكشف السويدي عن أن ساعات عمل أسواق الأسماك خلال شهر رمضان، في رأس الخيمة من 6:00 صباحاً - 12 ظهراً، وسوق أسماك المعيريض من 1:00 مساء - 11 مساء وسوق أسماك الدقداقة 6:00 صباحاً - 12 ظهراً، وتتمثل آلية الرقابة على المطاعم، والمطابخ خاصة، في ظل تقديمها للكميات المتزايدة من الوجبات المتعلقة بإفطار الصائمين والسحور، وسيتم تنفيذ آلية معتمدة مبنية على درجة الخطورة، وذلك بالتركيز على المنشآت عالية الخطورة على أن يتم تغطية سوق العمل خلال 24 ساعة/ سبعة أيام في الأسبوع.

وذكر أن إمارة رأس الخيمة فيها ثلاثة مقاصب، وهي مقصب الفلية المركزي، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، حيث يتم العمل بها على النحو التالي: المقصب المركزي يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وخلال أيام الجمعة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة مساء.

وأضاف: مقصب الغيل ورأس الخيمة: من السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً طوال أيام الأسبوع.

ويتواجد طبيبان بيطريان بالمقصب المركزي صباحاً ومساء لفحص الذبائح قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى القصابين والعمال ومراقب المقصب، كما يتواجد طبيب بيطري بكل من مقصب رأس الخيمة والغيل لفحص الذبائح قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى القصابين والعمال، ويصل معدل عمل مقاصب الإمارة خلال شهر رمضان 8000 - 10000 ذبيحة.

الأطعمة الخفيفة

وأشار إلى أنه بالنسبة لتصاريح تقديم الأطعمة الخفيفة «السمبوسة وغيرها» خارج المطاعم خلال رمضان، وفي سبيل تحقيق هدف ضمان الصحة والسلامة العامة واستناداً إلى مبادئ تقييم المخاطر، سيتم منع بيع الأطعمة الخفيفة خارج المطاعم، ذاكراً أن الإدارة اعتمدت جدول عمل المفتشين خلال شهر رمضان، قسم الرقابة والخدمات البيطرية، الفترة الأولى من 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً

والفترة الثانية من 8:30 مساءً حتى 2:30 صباحاً. وأضاف: «قسم الرقابة الغذائية سيتم تغطية العمل على مدار 24 ساعة/ سبعة أيام في الأسبوع».

بنك الإمارات للطعام

ذكر السويدي أن فريق مشروع بنك الإمارات للطعام سيقوم بتكثيف جهوده بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، منها الجمعيات الخيرية وبنك الإمارات للطعام دبي والمنشآت الغذائية للوصول إلى أكبر شريحة من الأسر المتعففة وفئة العمال، ومن المتوقع أن تزيد كميات المواد الغذائية التي سيتم توزيعها بنسبة 70% خلال شهر رمضان مقارنة بالشهور الأخرى.