انطلاق «التسول جريمة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع لجنة مكافحة التسول، إطلاق حملة «التسول جريمة والعطاء مسؤولية»؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع، وحفاظاً على أمن المجتمع واستقراره، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي الحملة استكمالاً لحملات التوعية التي تطلقها شرطة الشارقة للحد من الظواهر السلبية ومكافحتها والتي تتزايد خلال الشهر الفضيل، كظاهرة التسول والباعة الجائلين في الأماكن السكنية والمراكز التجارية الذين يستغلون شهر الرحمة لجني الأموال غير المشروعة. وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى الحذر من الوقوع ضحية في براثن المتسولين الذين يستغلون عطف أفراد المجتمع ورغبتهم في فعل الخير، كما تدعو أفراد المجتمع إلى الإسهام في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية.