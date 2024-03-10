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شرطة أبوظبي تبث 30 حلقة تلفزيونية لتعزيز التوعية الأمنية والمجتمعية

محمد علي المهيري
11 مارس 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تبث شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، حلقات تلفزيونية يومية، ضمن الإصدار الرابع، لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام»، وذلك عبر شاشات قنوات «أبوظبي للإعلام»، ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية المشاهدين بالتدابير الوقائية، والسلوكيات الإيجابية، التي تعزز أمن وسلامة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، بشرطة أبوظبي، أن الحلقات التلفزيونية والتي ستطل على المشاهدين يومياً قبل موعد الإفطار، وتقدمها عناصر نسائية متميزة من شرطة أبوظبي، تعد من وسائل التوعية التي تنفذها الإدارة خلال الشهر الكريم، وتطرح من خلالها موضوعات وقضايا مجتمعية، مشيراً إلى أن الحلقات تهُم كل أسرة وكل فرد من أفراد المجتمع. وأشار إلى أنه تم اختيار الموضوعات والقضايا التي ستطرحها الحلقات التلفزيونية الرمضانية لتغطية مختلف السلوكيات المجتمعية، والأمنية، والمرورية، التي غالباً ما تتزايد في شهر رمضان، مثل قيادة المركبات بسرعة وتهور، وعدم التركيز، خصوصاً قبل موعد الإفطار، والازدحام المروري، بالقرب من المساجد، أثناء أوقات الصلاة مما يتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، بالإضافة إلى تناول عدد من الظواهر المجتمعية السلبية، مثل «التسول» واستغلال بعض الأشخاص المجهولين سلباً للأجواء الرمضانية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة بشرطة أبوظبي للجمهور، وكيفية الاستفادة منها.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
شرطة أبوظبي المجتمعية
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