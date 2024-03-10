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أبوظبي تتزين ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك

أبوظبي تتزين ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك
11 مارس 2024 02:11

هالة الخياط (أبوظبي)
أضاءت بلدية مدينة أبوظبي زينة شهر رمضان الكريم، لتعتمر أبوظبي تاجاً من نور، وتزدهي بتجليات وسكينة الشهر المبارك. 
وقامت البلدية بتركيب زينة رمضان في عدد من الشوارع الرئيسة في أبوظبي، مثل كورنيش أبوظبي الذي يشهد توافداً كبيراً من أفراد المجتمع كافة طوال ليالي الشهر الفضيل، وكذلك شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الخليج العربي، وشارع سلطان بن زايد الأول، وكذلك تزينت عدد من الشوارع الفرعية  والجسور، والدوارات بالعاصمة، إضافة إلى تزيين شوارع في المدن الخارجية مثل:

مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، وبني ياس، والمفرق، والشهامة، والسمحة، والشامخة، والباهية، مدينة الرياض، وعدد من الجزر التابعة لإمارة أبوظبي.
وتعمل البلدية في رمضان من كل عام، ومع كل مناسبة أخرى، على زيادة الرقعة الجغرافية التي يتم تزيينها احتفاءً بأي مناسبة، وتحرص البلدية كل عام على إضافة تصاميم زينة رمضان جديدة ومختلفة عن الأعوام السابقة من جهة الألوان والأحجام، حيث تعددت الأشكال والألوان المعتمدة في تصميم قطع الزينة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على شوارع العاصمة والمدن الخارجية، محاكية النجوم والأهلّة بشكل متناسق ومتناغم.

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واستوحيت التصاميم من الثقافة والفن الإسلامي، مثل تشكيلات الطراز الإسلامي والزخارف الإسلامية، كما استوحيت تصاميم أخرى من الفن المعماري الإسلامي، مثل المآذن، والقباب، ومن المسبحة، ومدفع رمضان، بالإضافة إلى تصاميم مستوحاة من ثقافة الإمارات مثل النخلة والدلة، وتصاميم أخرى لكلمات وعبارات مستقاة من الشهر الفضيل، مثل: مبارك عليكم الشهر، رمضان الخير، رمضان كريم، من خلالها تبارك البلدية لسكان أبوظبي بوصول شهر الرحمة والخير والمغفرة.

 

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