«خيرية سعود المعلا» توزع بطاقات مير رمضاني على 5000 أسرة

أم القيوين (وام)

وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بطاقات المير الرمضاني على 5000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سمو الشيخة سمية بنت صقر القاسمي. وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين ضمن كشوف معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تسمح لمستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء لمدة شهرين.