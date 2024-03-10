الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خيرية سعود المعلا» توزع بطاقات مير رمضاني على 5000 أسرة

«خيرية سعود المعلا» توزع بطاقات مير رمضاني على 5000 أسرة
11 مارس 2024 02:11

أم القيوين (وام) 

أخبار ذات صلة
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
محمد بن زايد: شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع

وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بطاقات المير الرمضاني على 5000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سمو الشيخة سمية بنت صقر القاسمي. وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين ضمن كشوف معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تسمح لمستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء لمدة شهرين.

مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية
المير الرمضاني
رمضان
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©