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علوم الدار

بلدية عجمان تستعرض تطبيق أفضل الممارسات

مشاركون في ملتقى الشركاء لبلدية عجمان (من المصدر)
11 مارس 2024 02:10

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت دائرة البلدية والتخطيط- عجمان، ملتقى الشركاء الرابع، لتكريم شركائها الاستراتيجيين والشركاء الرئيسيين المرتبطين بتبادل التشريعات والأنظمة والبيانات والموارد وتطبيق أفضل الممارسات، وشركاء المسؤولية المجتمعية والأعمال الخيرية، والشركاء الأكاديميين والجمعيات والمعاهد والجهات المساهمة في جودة حياة الموظفين، دعماً للجهود المبذولة وتثميناً للعمل الدؤوب.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الدائرة بحضور الشركاء من مختلف الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص.
وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن مسيرة الازدهار والنجاح والتطوير لم ولن تكون من دون تكاثف الجهود، وتكامل المهام بين جميع الجهات والدوائر والمؤسسات، مؤكداً أن الدوائر تعمل معاً لتحقيق رؤى قيادتنا الحكيمة الرامية لتكون دولتنا دائماً في طليعة الدول.
ولفت إلى أن الدائرة ارتأت إقامة ملتقى الشركاء، لفتح آفاق التعاون مع الجميع، والتأكيد على أهمية استدامة العلاقات والتكامل الحكومي المتميز لتحقيق أفضل النتائج.
وخلال الملتقى تحدث المهندس سعيد بالهول، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، عن تجربة الاتصالات المتكاملة بالشراكة مع الحكومة الاتحادية في مجال التحول الرقمي، والبيروقراطية الصفرية، متطرقاً لأفضل الممارسات في توطيد التعاون المشترك.
واستعرضت علياء المطروشي، مدير قسم التخطيط الاستراتيجي بالدائرة، الخريطة الاستراتيجية للدائرة 2030 والمتوائمة مع رؤية حكومة عجمان 2030، والهادفة لضمان جودة الحياة وسعادة كل فرد في المجتمع، وتحقيق الرخاء والرفاهية.

عجمان
بلدية عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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