تفاهم بين «فض المنازعات الإيجارية» و«تراحم الخيرية»

دبي (الاتحاد)

أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة تراحم الخيرية في دبي؛ بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات العمل المجتمعي والخيري والسعي لمساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجارية والمحكومين في إمارة دبي.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار الاستجابة لتوجيهات الدولة بإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوطيد التعاون بينهما وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقَّع مذكرة التفاهم القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، بحضور مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والقاضي عبدالعزيز عبدالرحمن أنوهي، رئيس لجنة يد الخير، ومحمد الملا، نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية.

وقال القاضي عبد القادر موسى محمد: «يمضي مركز فض المنازعات الإيجارية في ترسيخ نهجه ورسالته الرامية إلى مد يد العون ودعم المتعسرين من المحكومين على ذمم مطالبات مالية نتيجة قضايا إيجارية.. ويشكل تعاوننا مع مؤسسة تراحم الخيرية خطوة مهمة في تنفيذ رؤيتنا تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف السامية والطموحة للإمارة.. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ دور وأثر لجنة يد الخير في المركز ومهمتها النبيلة التي تجسد الروح الإنسانية التي تمتاز بها إمارة دبي».

من جهته، قال أسامة إبراهيم صديقي «إن مذكرة التفاهم ستسهم في ترسيخ شراكة مؤسسية لخدمة ومساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجارية وأحكام في دبي».. موضحاً أن هذا التعاون المشترك يأتي لمساعدة الحالات الإنسانية المتضررة في قضايا الدعاوى الإيجارية التي ترتب عليها صدور أحكام قضائية من المركز وفك كربة الأسر المتعثرة.

ونوه بدور مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي في تحقيق العدالة الناجزة بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية وإنسانية، وإرساء قيم التسامح في مجتمع الإمارات، وتوفير منظومة قضائية متكاملة تركز على ترسيخ بيئة عقارية آمنة.

هدف

من جانبه، أكد القاضي عبد العزيز عبد الرحمن أنوهي أن هدف المبادرة مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من قضايا الدعاوى الإيجارية في دبي، والتخفيف عنهم في شهر رمضان الفضيل.