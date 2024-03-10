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«الهلال» يقدم 10 آلاف وجبة إفطار يومياً للصائمين بمسجد الشيخ زايد في سولو الإندونيسية

«الهلال» يقدم 10 آلاف وجبة إفطار يومياً للصائمين بمسجد الشيخ زايد في سولو الإندونيسية
11 مارس 2024 02:10

أبوظبي (وام)

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم الهيئة 10 آلاف وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك، للصائمين بمسجد الشيخ زايد في مدينة سولو بإندونيسيا.
وشرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات سموه وإعداد الترتيبات اللازمة لتوسيع مظلة المستفيدين من برنامج إفطار الصائم داخل المسجد وفي مدينة سولو عموماً.
وتعمل الهيئة على إشراك السكان المحليين في تنفيذ المشروع من خلال توفيرها المواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة التي ستقوم بإعداد الوجبات للصائمين في بادرة تجسد روح التكافل والتعاضد التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد تأتي تعزيزاً لمبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.
الاحتياجات
قالت الهيئة، إنها حرصت على توفير الاحتياجات الرمضانية الأساسية للصائمين من الأسواق المحلية في مدينة سولو، مشيرة إلى أن مئات المتطوعين من أبناء المنطقة سيشاركون في الإشراف وتنظيم وتوزيع الوجبات على الصائمين في ساحات المسجد وما حوله، وأشادت بروح التعاون القائمة بينها وبين إدارة مسجد الشيخ زايد في سولو.

إندونيسيا
حمدان بن زايد
رمضان
الهلال الأحمر الإماراتي
اندونيسيا
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