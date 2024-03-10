عمار النعيمي: تبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة

عجمان (وام)

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة والمراكز التابعة لها لعام 2024 والتي تقدر بـ 57 مليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2024، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عضو مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، عضو مجلس الأمناء، وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وحمد تريم الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وطارق عبد الله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد سمو ولي عهد عجمان ضرورة تبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وترسخ الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز مفهوم مساعدة الآخرين كقيمة إنسانية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وبناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني. واعتمد سموه مشروع إحلال مساكن المواطنين، والذي يبدأ العمل به العام الجاري، وتحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع ونموذج للمساكن المقترح بناؤها، ووجَّه سموه بتطبيق اللائحة التنفيذية للمشروع التي تتضمن أنواع وقيم المساعدات السكنية والاختصاص بنظر طلبات المساعدة السكنية. واطلع سمو ولي عهد عجمان على التقرير السنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز في العام الماضي 7610 مستفيدين.